Die stellvertretende Regierungschefin Spaniens, Carmen Calvo, ist wegen einer Atemwegsinfektion in eine Klinik in Madrid eingeliefert worden. Wie die spanische Tageszeitung „El Mundo“ am Montag weiter berichtete, stand die sozialistische Politikerin in den vergangenen Wochen in Kontakt mit Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.