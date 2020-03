Grenzbalken in Österreich 1997 gefallen

Österreich gehörte dem ersten Kern der Schengen-Staaten noch nicht an, schloss aber schnell auf. Am 28. April 1995, vier Monate nach dem österreichischen EU-Beitritt, unterzeichnete der damalige Innenminister Caspar Einem (SPÖ) in Brüssel das Schengener Abkommen. In Österreich trat das Abkommen dann am 1. Dezember 1997 in Kraft. Einems Nachfolger Karl Schlögl (SPÖ) durchsägte am Flughafen Wien-Schwechat symbolisch einen rot-weiß-roten Grenzbalken und entfernte damit die „letzte Hürde nach Schengen“. Neben Österreich war auch Italien bei der ersten Runde der Schengen-Erweiterung dabei.