Der Corona-Einsatz stelle das Heer vor besondere Herausforderungen, so Tanner. Aktuell seinen Soldatinnen und Soldaten des Bundesheeres bei der Unterstützung im Reisemanagement sowie beim Fiebermessen in Tirol im Einsatz. Eine Jägerkompanie in Imst unterstütze zudem die Exekutive bei sicherheitspolizeilichen Aufgaben. Auch im Gesundheitswesen seien Soldaten im Einsatz, etwa ein Militärarzt in Salzburg, außerdem seien Einheiten im Landesklinikum Graz eingesetzt.