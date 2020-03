Ein nach eigener Darstellung mit dem Coronavirus infizierter Mann hat in der Münchner U-Bahn einen Fahrkartenautomaten, eine Haltestange und den Handlauf einer Rolltreppe abgeleckt. Der 33-Jährige habe dies jeweils gefilmt, dabei behauptet, mit dem Coronavirus infiziert zu sein, und davon ein Video in den sozialen Medien verbreitet, teilte die Münchner Polizei am Montag mit.