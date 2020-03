Volles Risiko

2005 gingen die großen Scheinwerfer für Bilgeri wieder an - allerdings nicht für den Musiker Bilgeri, sondern für den Autor. Sein Romandebüt „Der Atem des Himmels“ wurde zum Bestseller, in weiterer Folge verfilmte er den Stoff mit seiner Frau in der Hauptrolle - und war auch damit sehr erfolgreich. Der Film stellte für Bilgeri ein großes finanzielles Risiko dar, mit seinem Haus als Pfand nahm er einen Kredit über zwei Millionen Euro auf und brachte zwei weitere Millionen zusammen. Seine Frau und er hätten sich mit dem Projekt so weit aus dem Fenster gelehnt, „dass uns nichts mehr anderes übrig blieb, als auf die Klippe loszurennen in der Hoffnung, fliegen zu können... und wir sind wirklich geflogen“, stellte er später fest, mit dem Zusatz: „Ich hätte auch voll auf die Schnauze fallen können.“ Als Regisseur setzte er auch „Erik & Erika“ - die Geschichte des Skirennläufers Erik Schinegger, der als Erika 1966 Abfahrts-Weltmeisterin wurde - filmisch um. Die Erstausstrahlung im ORF am 6. Jänner dieses Jahres wurde von durchschnittlich 721.000 Sehern verfolgt.