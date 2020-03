„Die Tätigkeit als Cheftrainer ist eine Aufgabe, die vollen Einsatz braucht und die einem alle Energie abverlangt. Das lässt sich mit meinem Privatleben derzeit nicht vereinbaren“, begründete Felder in einer ÖSV-Aussendung seine im Einvernehmen mit dem Skiverband getroffene Entscheidung. Er hatte sich in den vergangenen Tagen telefonisch von seinen Athleten verabschiedet. Bei der Heim-WM in Seefeld 2019 hatten Felders Schützlinge drei Medaillen geholt.