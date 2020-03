Der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, hat die Stars unter dem Hashtag #NewYorkStateStrongerTogether für die Aktion gewinnen können. Der Staat liegt in der Zahl der registrierten Infektionen mit dem Erreger SARS-CoV-2 in den USA an erster Stelle. Bis Sonntagabend wurden in New York mehr als 15.000 Fälle bekannt.