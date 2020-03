Balanceakt zwischen Distanz und Höflichkeit

In Ardagger im Mostviertel waren vergangene Woche 25 Menschen infiziert und 250 in Isolation. „Man hat Respekt vor der raschen Ausbreitung und passt besonders auf, nicht zu viel Kontakt zu haben - zugleich will man nicht unhöflich sein“, so der Journalist. Trotz der ernsten Lage sei es schön, Menschen vor die Kamera zu bekommen, die sich nicht entmutigen lassen. „Ich denke, dass es in dieser Phase auch positive Gedanken braucht.“