Ländliche Strukturen als Vorteil

Neben dem Glücksfaktor fand Maier in den vorherrschenden ländlichen Strukturen einen weiteren Erklärungsansatz dafür, dass der Bezirk bis dato von bestätigten Corona-Fällen verschont blieb. In „kleineren Einheiten“ werde eher auf den Nachbarn geachtet, zudem herrsche mehr Hilfsbereitschaft „als in der großen, anonymen Stadt“. Die verhältnismäßig dünne Besiedelung des Waldviertels könne nun „von der Schwäche zur Stärke werden“, befand Maier mit Blick auf die ebenfalls geringen Covid-19-Fälle in den Bezirken Zwettl, Gmünd und Waidhofen an der Thaya.