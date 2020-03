Zwei AUA-Maschinen mit 1,5 Millionen Atemschutzmasken und 450.000 Schutzanzüge aus China an Bord werden am Montagnachmittag in Wien erwartet. Die beiden Boeings 777 waren am Wochenende nach Xiamen geflogen, wo die 130 Tonnen Schutzausrüstung eingeladen wurden. Die erste Maschine wird voraussichtlich um 15 Uhr in Schwechat landen, die zweite soll rund 15 Minuten später aufsetzen.