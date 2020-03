Ebenfalls begehrt: Fitnessgeräte und Brotbackautomaten

Begehrt sind auch Fitnessgeräte für zu Hause, da vor allem Rudergeräte (plus 346 Prozent), die sich gleich auch ordentlich verteuert haben (plus 97 Prozent auf im Schnitt 560 Euro). Empfindlich teurer geworden sind auch Brotbackautomaten, die Nachfrage nach ihnen stieg um 400 Prozent. Auch nach Gefriergeräten schaut man sich in Corona-Zeiten vermehrt um (Nachfrage plus 299 Prozent), ebenso nach digitalen Fieberthermometern (plus 191 Prozent), Wasserkochern (plus 75 Prozent) und Windeln (plus 60 Prozent).