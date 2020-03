Gleichzeitig appellierte er an die knapp neun Millionen Menschen in New York, sich an die Ausgangsbeschränkungen zu halten, nachdem es am Samstag bei Frühlingswetter zu Menschenansammlungen in öffentlichen Parks gekommen war. „Das ist kein Witz.“ Wer sich nicht daran halte, bringe alle in Gefahr. „Das ist nicht das Leben, wie wir es gewohnt sind“, sagte Cuomo. Bis zu 80 Prozent der Bevölkerung würden in den kommenden Monaten infiziert werden, warnte er.