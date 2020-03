Zehntausende Supermarkt-Verkäufer in Frankreich erhalten wegen der Corona-Krise eine Prämie von jeweils 1000 Euro. Die Einzelhandelskette Auchan kündigte am Sonntagabend an, die Prämie an 65.000 Mitarbeiter in ihren Geschäften, im Lieferdienst und in Lagern auszuzahlen. Auch bei der Baumarktkette Kingfisher will man eine Sonderzahlung für Angestellte mit Kundenkontakt anbieten.