Das Smartphone wird in den Sterilisator hineingegeben und mit ultraviolettem Licht bestrahlt. Durch die Verwendung von ultraviolettem Licht können 99,9% der Bakterien, Viren und Schimmelpilze effektiv abgetötet oder inaktiviert werden. Aber nicht nur das: Während der Reinigung wird das Smartphone auch gleich aufgeladen. Sie haben also Sterilisator und Ladegerät in einem. Die Geräte lassen sich in vielen Fällen auch für andere Zwecke, zum Beispiel für die Sterilisation von Zahnbürsten, Make-up-Pinseln und anderen Kosmetikprodukten, einsetzen.