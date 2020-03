Doch Schopp ist auch sehr nachdenklich. Speziell, wenn es um seine alte Heimat Italien geht. Vier Jahre kickte der 46-jährige Grazer immerhin „am Stiefel“, hat dort noch viele Freunde. „Das ist auch der Grund, warum meine Familie und ich schon seit Wochen sehr achtsam sind. Freunde von uns arbeiten in einem Spital in Bergamo und berichten uns regelmäßig. Die Situation vor Ort ist wirklich furchtbar. In Italien geht es längst nicht mehr um Fußball. Dort geht es ums nackte Überleben. Das macht mir Sorgen.“