Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel wird aus der häuslichen Quarantäne heraus per Telefon an der Sitzung des Bundeskabinetts teilnehmen, wie ein Regierungssprecher am Montag mitteilte. Sie hatte sich am Sonntagabend selbst in häusliche Quarantäne begeben, weil sie Kontakt zu einem Arzt hatte, der mittlerweile selbst infiziert ist.