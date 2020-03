krone.at: Was sind für Sie die Vor- und Nachteile einer einheitlichen Spielphilosophie?

Frank Kramer: Die Vorteile überwiegen für mich ganz klar. Alle in der Jugend tätigen Personen (Spieler, Trainer, Scouts, Analysten) denken komplett in eine Richtung. Jeder weiß genau was gefordert ist vom Kollektiv, wie auch vom Einzelnen. Das umfasst alle Bereiche. Dadurch ist es für alle Beteiligten in jeglichen Phasen deutlich einfacher einen Weg zu denken und an einem Strang zu ziehen. Die Spieler wachsen über Jahre in eine Idee hinein. Auch die Trainer wachsen in diese Idee, werden gefestigt in ihrem Tun und entwickeln sich von dieser Basis aus. Wenn ich etwas Handfestes habe, kann ich mich auch einfacher weiterentwickeln, kann variabler agieren. Das ist sehr wichtig im modernen Fußball, man macht es den Gegner schwerer sich auf die eigene Mannschaft einzustellen.Ein Riesenvorteil ist auch die Überzeugung, die dahintersteckt. Diese wächst über Jahre. Ohne einheitliche Spielphilosophie ist es bei einem neuen Trainer, der einer anderen Fußballidee entsprang, nicht klar, ob dieses funktionieren wird. Wenn ich weiß, dass meine Philosophie funktioniert und alle wissen ganz genau, was zu tun ist, wächst eine andere Überzeugung und eine andere Dynamik. Jeder weiß, in welche Richtung man im Training und in der Spielvor- und Nachbereitung gehen soll bzw. kennt seine Aufgaben und die Vorgehensweisen. Die Überzeugung ist extrem wichtig. Das sieht man auch bei Neuzugängen: Diese wissen genau, wofür wir stehen, und sind überzeugt von unserer Idee. Neue Spieler und Trainer wissen, wofür wir stehen. Sie treffen die klare Entscheidung, dass unsere Idee und unser Weg genau die Richtige für sie ist. Wir wissen alle, Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft, und dass es auch zu Personalwechsel am Trainersektor kommen kann. Aufgrund der vorgegebenen Idee sind wir personenunabhängig und wissen immer genau nach was wir suchen.Ein Nachteil kann auch entstehen, wenn man zu lange damit wartet sich weiterzuentwickeln. Ansonsten kann ich keinen Nachteil erkennen.