Harte Zeiten

Dies seien harte Zeiten, zusammen singen würde vielleicht helfen, erklärt Diamond und stimmt den Song „Sweet Caroline“ an, allerdings mit neuen Textpassagen. Statt „Hands, touching hands“, also Hände berühren sich, ruft er mit „Hands, washing hands“ zum Händewaschen auf. Der Refrain „touching me, touching you“ wird in der neuen Version zu „Don‘t touch me, I won‘t touch you“. Damit rät Diamond vom gegenseitigen Anfassen ab.