Kubas größte Exportschlager sind nicht etwa Rum oder Zigarren, sondern etwas, was in der Corona-Krise umso mehr zur Geltung kommt: Ärzte und Pfleger. Deren Entsendung ins Ausland ist die wichtigste Einnahmequelle des Karibikstaates - im Jahr 2018 kamen so rund 6,4 Milliarden US-Dollar (etwa 5,9 Milliarden Euro) zusammen. Doch das führt nicht etwa zu einem Ärztemangel auf der Insel: Kuba hat mit Abstand die höchste Ärztedichte weltweit. Auf 1000 Einwohner kommen dort im Schnitt 8,19 Ärzte. Zum Vergleich: In Österreich liegt diese Quote nur bei 5,14 - und das ist im internationalen Ranking sogar noch Platz fünf.