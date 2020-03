Ihnen will der Hollywood-Gigant Walt Disney mit seinem neuen Dienst Konkurrenz machen. In den USA hatte der Streaming-Service Disney+ am 12. November Premiere gefeiert. In Österreich soll der Streaming-Dienst wie geplant am 24. März an den Start gehen. Der reguläre Preis zum Launch von Disney+ liegt bei 6,99 Euro im Monat bzw. 69,99 Euro im Jahr.