Kabarettist begeistert mit Corona-Comedy-Clips

Normalerweise ist der Kabarettist und Stimmenimitator gemeinsam mit Imo Trojan und dem aktuellen Programm „Jetzt Österreicht‘s“ in der Alpenrepublik unterwegs. Aufgrund der aktuellen Situation ist das jedoch nicht mehr möglich. „Ich habe überlegt... ‘Corona-Krise… Was könnte ich zur Ruhe und zum Positiven beitragen‘… und bin dann - frei nach dem Motto ‘Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah‘ - darauf gekommen das zu tun, was mein Beruf ist: Leute zum Lachen bringen, eine verbindende Botschaft mitgeben und dafür sorgen, dass die Sorgen für einen Abend - in dem Fall für ein paar Minuten - Pause haben… Nach dem Motto: Humor verbindet!“, erklärt Hochkofler im Netz.