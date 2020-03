Stadt Villach investiert in Digitalisierung

Die Corona-Herausforderung zeigt, wie wichtig digitale Angebote im öffentlichen Bereich sind. Die Stadt Villach will deshalb noch stärker in die Digitalisierung investieren. Ab sofort kann auch die Kärntner Mindestsicherung online beantragt werden

So entsteht ein modernes Rechenzentrum, bei dem Synergien mit dem neuen Leitstellenverbund in der Hauptfeuerwache genutzt werden. Ein Ausfalls-Rechenzentrum will man im Rathaus installieren, um in Ernstfällen auf ein Backup zurückgreifen zu können.