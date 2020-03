Auch der Ex-Austrianer Petar Gluhakovic, seit September bei NK Lokomotiva unter Vertrag, erlebte in Zagreb das morgendliche Schockerlebnis hautnah mit. “Ich zitterte am ganzen Körper, weil man in solch einer Situation einfach machtlos ist, nicht weiß, was noch alles kommt!„ Seine Freundin geriet in Panik, Gluhakovic hatte alle Hände voll zu tun, sie zu beruhigen. Dem jungen Paar ist nichts passiert - und auch die Wohnung, die sich in einem Neubau befindet, blieb von Schäden verschont. “Das grenzt an ein Wunder."