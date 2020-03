„Allen Müttern, jung und alt, die heute den Tag zusammen oder getrennt verbringen - wir denken in dieser schweren Zeit an euch alle“, schrieben Herzogin Kate und Prinz William auf ihren Social-Media-Accounts an ihre unzähligen Follower. Als süße Draufgabe veröffentlichte das Paar vier Fotos aus dem privaten Familienalbum.