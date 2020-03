Nun offiziell: Betroffene Mitarbeiter in Gerlos

Während im Skiort Ischgl am 7. März der erste Corona-Fall bekannt wurde und es wenige Tage darauf zur Quarantäne des Paznauntals kam, hat man im Zillertal erst am 19. März, mit der totalen Isolation aller 279 Tiroler Gemeinden, offiziell gehandelt. Der Aufruf vom Land erfolgte wiederum erst zwei Tage später. Es liegt somit nahe, dass sich in diesem Zeitraum zahlreiche andere Personen angesteckt haben.