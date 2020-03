Als „eindeutig historisches Ereignis“ wertet Medizinhistoriker Philipp Osten die Corona-Krise. „Das, was wir erleben, ist historisch. Wir können unseren Kindern nicht sagen, dass wir so etwas schon einmal erlebt hätten“, sagte der Leiter des Instituts für Geschichte und Ethik in der Medizin beim Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Am ehesten sei die Situation mit dem Reaktor-Unglück von Tschernobyl zu vergleichen.