Um die Frage, ob es genug SARS-CoV-2-Testmöglichkeiten und Schutzausrüstung für das Gesundheitspersonal gibt, ist es am Sonntagabend bei der ORF-Sendung „Im Zentrum“ gegangen. Laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sowie dem oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) werden die Kapazitäten ausgebaut. „Bei den Testungen legen wir in den nächsten zwei bis drei Wochen massiv zu“, kündigte Anschober an. Beide waren sich darin einig, dass Österreich in Zukunft bei strategisch wichtigen Produkten wieder mehr Eigenproduktion und Unabhängigkeit haben sollte. Anschober: „Wir müssen uns in diesen Bereichen unabhängiger machen und selbstständiger werden.“