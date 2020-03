AUA-Pilot Hary Raithofer, vielen noch vom „Wecker“ in Ö3 bestens bekannt, ist einer jener Piloten (oben mit Maske im Cockpit), die mit zwei AUA-Boeing 777 in Xiamen gelandet sind. Wie berichtet, zahlt China unser Hilfspaket mit einer Luftbrücke im Kampf gegen das Virus doppelt zurück. Die dringend benötigten 130 Tonnen Schutzausrüstung werden am Montag in Wien erwartet.