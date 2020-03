„Wir wollen jene Mitarbeiter, die im Werk die Stellung halten, hochleben lassen! Denn ihr Einsatz rettet in dieser herausfordernden Zeit die voestalpine, den Standort Linz und damit unsere Arbeitsplätze“, ist auf einer Online-Plattform des in Oberösterreich so fest verwurzelten Konzerns zu lesen. Hier hinterlassen Beschäftigte, die von daheim arbeiten, ihren Kollegen Gruß-Botschaften und sagen damit Danke.