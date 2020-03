Ziel: Zeit gewinnen

Wie sich die zuletzt teils enormen Nachfragespitzen auf die Verfügbarkeit von Essiggurken und Co. auswirken? „Wir haben gute Lagerbestände. Doch es ist jetzt schon klar, dass wir bei einzelnen Produkten den direkten Anschluss an die Ernte nicht schaffen und sie uns ausgehen werden“, sagt der Efko-Geschäftsführer. Um die Lücken nicht zu groß werden zu lassen, konnten die Landwirte an Bord geholt werden: Sie beginnen früher mit der Vorbereitung ihrer Gemüsekulturen - ein kostenintensiver Schritt. Die Gurkenernte kann so aber voraussichtlich bereits Mitte Juni beginnen: „So gewinnen wir um die zwei Wochen.“