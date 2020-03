Viele Bestellungen aus der Lebensmittelindustrie

Lebensmittelhersteller decken die Kremsmünsterer mit Bestellungen von Verpackungen ein - das reicht von Joghurt-Bechern bis hin zu Kaffeekapseln. Die Folge: ein erhöhtes Aufkommen an Lkw, die am Info-Point des Werksgeländes abgefertigt werden müssen. Hier hilft Kronegger aus, der dabei einer von vielen Beschäftigten bei Greiner ist, die derzeit in einer anderen Rolle agieren als sonst, um die Krise zu bewältigen.