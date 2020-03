Der 18-Jährigen wird eine große Zukunft vorhergesagt, denn die Nachwuchswertungen dominierte sie in den letzten Jahren nach Belieben. In ihrem Debütjahr bei den Profis liegt Valis Hauptaugenmerk jedoch auf etwas anderem: „Meine Erwartungen sind in meiner ersten Saison noch nicht so groß - die Matura hat Vorrang.“ Um so wenig Wettkämpfe wie möglich zu verpassen, hat sie für die Matura Sondergenehmigungen erhalten.