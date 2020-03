Denkbar ist eine Verschiebung der von 24. Juli bis 9. August geplanten Sommerspiele auf den Herbst, auf Sommer 2021 oder gar auf 2022. Am wahrscheinlichsten dürfte die Verlegung um ein Jahr sein, was angesichts des fixierten Terminkalenders im Weltsport aber eben eine monumentale Entscheidung wäre. Im Sommer 2021 sind neben der ebenfalls verlegten Fußball-EM auch zum Beispiel die Weltmeisterschaften der Schwimmer in Japan angesetzt. Auch sind die Weltmeisterschaften der Leichtathleten in Eugene in den USA vorgesehen. Gegen 2022 spricht vor allem, dass in dem Jahr die Olympischen Winterspiele im Februar und die Fußball-WM in Katar im November und Dezember stattfinden. Eine Olympia-Verschiebung wäre eine historische Entscheidung, doch eine Absage wie es sie in der Vergangenheit schon einige Male gegeben hat, werde es wegen des grassierenden Virus nicht geben, so Bach.