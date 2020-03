„Es ist überall so, dass ich mich wohlfühle“

Doch welche seiner Wanderungen durch die schöne Grüne Mark hat ihm selbst am besten gefallen? Der „Krone“ verriet er im Vorjahr: „Es ist ganz wurscht, wo ich in der Steiermark unterwegs bin. Es ist überall so, dass ich mich wohlfühle.“