Zwei mutmaßliche Vandalen gingen der Polizei in Lienz ins Netz! Die Jugendlichen - eine 16-Jährige und ein Bursche (17) sollen in der Nacht auf Samstag an 17 verschiedenen Tatorten Verteilerkästen, Mauern, Wände und ein Firmenfahrzeug beschädigt haben, indem sie sie mit diversen Schriftzügen und Zeichen besprühten.