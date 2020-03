Software von der Firma aus einrichten

Weniger gut gestimmt ist die Geschäftsführung bei der Würth-Hochenburger GmbH, einem Spezialisten für Baustoffe. Das Homeoffice würde zwar gut funktionieren. „Die Mitarbeiter in der Verwaltung und im ,B2B-Bereich’ kommen sehr gut damit zurecht. Wenn ein Mitarbeiter einen PC und Internetzugang zu Hause hat, können wir von der Firma aus die Software einrichten.“ Da das Unternehmen nicht nur Großkunden beliefert, sondern auch Baumärkte betreibt, blickt man aber mit Sorge in die Zukunft, denn „da gibt es kein Homeoffice. Die sind geschlossen. Viele Mitarbeiter mussten daher frühzeitig in den Urlaub geschickt werden.“