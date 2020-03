Das Land Tirol hat als Sofortmaßnahme zur Unterstützung der Wirtschaft in der Corona-Krise beschlossen, zehn Millionen Euro an Zinszuschüssen für Kredite mit Bundeshaftung zur Verfügung zu stellen. Die Förderungsrichtlinien treten rückwirkend mit 11. März in Kraft, vorgesehen sind Zinszuschüsse bis 1,5 Prozent.