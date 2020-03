Die SPÖ hat zwei Lücken in der neuen Regelung für Kurzarbeit entdeckt und fordert eine rasche Reparatur des Gesetzes. Konkret ist die entsprechende Richtlinie so formuliert, dass Arbeitnehmer, die in der Kurzarbeit krank werden - was gerade jetzt nicht so unwahrscheinlich ist - von den Unterstützungsmaßnahmen, die der Arbeitgeber im Fall der Kurzarbeit bekommt, ausgenommen sind. Ein zweites Problem gebe es mit Körperschaften des öffentlichen Rechts, zum Beispiel Museen - diese seien gänzlich von der Regelung ausgeschlossen.