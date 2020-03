Ein 13-Jähriger soll in den vergangenen Tagen insgesamt dreimal die Kassa in einem Laden in Loosdorf geplündert haben. Jedes Mal war er mit unterschiedlichen Freunden im Alter von 13 bis 20 Jahren am Tatort . Zweimal flohen sie mit Bargeld, einmal blieb es beim Versuch. Die Polizei konnte die vier Jugendlichen - einer davon ist bereits einschlägig vorbestraft - nach umfangreichen Ermittlungen ausforschen.