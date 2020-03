Deutliche Anzeichen eines Brandes nahm ein Rauchfangkehrer am Samstag in einem Stiegenhaus einer Wohnhausanlage in Wiener Neustadt wahr. Zunächst wurde mangels sichtbarer Flammen von einem Kabelbrand ausgegangen, doch bei der näheren Untersuchung stellten die Florianis fest: Vor einer Wohnung war der Brandgeruch besonders stark. Trotz mehrfachen Klopfens blieb die Tür aber versperrt. Der Bewohner gab ihnen lediglich zu verstehen, dass er Angst habe, die Florianis würden das Coronavirus in seine Wohnung bringen. Erst die Polizei konnte ihn umstimmen.