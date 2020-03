Zudem entstehen vielerorts neue Initiativen zur Tagesgestaltung. So entdecken die Senioren mitunter sogar die moderne Technik für sich, skypen mit Hilfe des Personals mit Verwandten oder versenden selbst kurze Video-Botschaften an Angehörige. „Kommunikation und Aktivität gegen Langeweile sind jetzt besonders wichtig“, heißt es. Das betont auch die zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister: „Unsere Teams leisten in dieser besonderen Situation Außergewöhnliches, dafür danke ich.“