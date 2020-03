In Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und Verhaltensregeln sind alle etwas nervöser. Kleinigkeiten können da schon mal unter Nachbarn eine Auseinandersetzung auslösen: So wie in Wagrain. Weil eine 65-Jährige immer wieder hustete, bedrohte sie der Nachbar, ein Einheimischer (58) am Samstagabend mit dem Umbringen. Sogar die Polizei musste kommen und schlichten.