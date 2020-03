Die ÖBB-Konkurrent Westbahn erkennt für die Zeit der Corona-Pandemie Fahrscheine des Verkehrsverbunds Ost-Region (VOR) an. VOR-Tickets würden ab Montag, 23. März, bis auf Weiteres auch in den Zügen der Westbahn akzeptiert, teilten VOR und Westbahn am Sonntag übereinstimmend mit.