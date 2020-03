Polizei beendet „Corona-Partys“

Weiterhin kommt es zu zahlreichen Anzeigen wegen Verstößen gegen die auferlegten Eindämmungsmaßnahmen: So stoppte am Samstagabend die Polizei etwa eine „Corona-Party“ in Heiligenkreuz am Waasen (Steiermark). Wie die „Krone“ in Erfahrung bringen konnte, war einer der Beteiligten der FPÖ-Landtagsabgeordnete Gerhard Hirschmann. In Wien wurden zudem zwei Personen festgenommen, sie hatten u. a. Polizisten bzw. Passanten angespuckt.