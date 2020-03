Not macht erfinderisch! Weil sich dieser Mann, der wie Tausende andere Menschen von der französischen Regierung dazu aufgerufen wurde, das Haus nur im Notfall zu verlassen, vorbildhaft an die Ausgangsbeschränkungen hält, wurde kurzerhand dessen Balkon zur Marathonstrecke umfunktioniert. Ganze 42,2 Kilometer habe er zurückgelegt, indem er auf seinem sieben Meter langen Balkon hin- und hergegangen sei, behauptet der fleißige Läufer aus Toulouse. Er zeigt: Selbst in Quarantäne gibt es keine Ausrede, auf der faulen Haut zu liegen!