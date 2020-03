Die Krise um das Coronavirus bringt für die Polizei immer mehr Einsätze mit sich, die Bezug zu dem Virus haben. Alleine am Samstag hatten Wiener Beamte mit mehreren Fällen zu tun, manche Verdächtige behaupteten sogar, eine Covid-19-Erkrankung zu haben. In einem Fall wurden Polizisten bespuckt, in zwei anderen Fällen Passanten.