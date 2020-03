Leider nein. Nur Mieter von Geschäftslokalen, die jetzt per Verordnung schließen mussten, sind von der Mietzinszahlung befreit. Uns rufen aber viele Personen an, die gerade arbeitslos geworden sind und nicht wissen, wie sie die Miete bezahlen sollen. Da appelliere ich an die Rücksicht der Vermieter, dass sie großzügige Stundungsvereinbarungen treffen. Gerade in dieser Zeit sollten wir zusammenhalten. Auch Gerichte sollten Delogierungsverhandlungen vorerst aussetzen.