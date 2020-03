Wie bist du zum Projekt gekommen?

Ich erinnere mich, dass mein Agent mich anrief und sagte: „Jon Favreau möchte dich wegen eines ‚Star Wars‘-Projekts treffen.“ Und so sagte ich sofort: „Wann und wo?“ Ich wollte unbedingt Jon Favreau kennenlernen. Es war mir egal, was er von mir wollte. Ich hatte keine Ahnung, was es war; ob es sich um einen Kinofilm oder eine Müslischachtel handelte. Ich hatte keine Ahnung, aber ich gehe und treffe Jon in seinem Büro - und er lädt mich in diesen Raum ein, der im Grunde genommen von Wand zu Wand mit Geschichtenillustrationen dieses Projekts bedeckt ist, an dem er arbeitet. An den Wänden hängen all diese unglaublichen Bilder eines mandalorianischen Charakters.