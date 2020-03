Die Saison der englischen Premier League soll offenbar im Eiltempo und notfalls ausschließlich mit Geisterspielen durchgepeitscht werden. Wie die Zeitung „The Telegraph“ am Sonntag berichtete, hat die mit Abstand finanzkräftigste Fußball-Liga der Welt einen Plan in der Schublade, der eine Wiederaufnahme der Spiele am 1. Juni vorsieht.