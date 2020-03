„Ich versuche in meinem Umfeld zu helfen wo ich kann. Ich bleibe positiv und hoffe sehr, dass wir es gemeinsam schaffen, die Risikogruppen zu schützen“, sagt Lisa Suitner. Die freischaffende Künstlerin trifft der Stopp des kulturellen Lebens natürlich besonders hart: „Ich kreiere gerade einen Plan B“. Auch Heike Montiperle, die sonst viele Veranstaltungen moderiert und Mastermind des „Tödlichen Dinners“ ist, hofft, dass bald wieder der Betrieb aufgenommen werden kann. Unterdessen engagiert sie sich für die Allgemeinheit: „Am Morgen platziere ich immer die neuesten Infos der Gemeinde in unserer Dorf-Facebook-Gruppe, am Vormittag fahre ich in die Apotheke und stelle dann den älteren Leuten ihre Medikamente zu. "